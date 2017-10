Un umorist pe zi: Dan Norea

Vineri, 18 Septembrie 2015.

La Festivalul Internațional de Literatură Satirică - Umoristică „Umor fără frontiere în Țara de Sus”, ediția a IV-a, Vama, Dan Norea a obținut premiul III la secțiunea „POEZIE SATIRICO-UMORISTICĂ”. Mai jos vă prezentăm poeziile care l-au plasat pe locul III al podiumului.ProtestLa Vama, cred, s-a întrecut măsura,Căci în regulament au interzisCam tot ce este Iad sau Paradis:Politica și soacra... băutura...Epigramiștii sunt favorizați!Păi spuneți voi, aceasta e dreptate?Scriu numai despre vicii și păcateȘi-apoi sunt lăudați și premiați.Politica, accept, este murdară,Și-o spun cinstit, nu cu juma’ de gură,Iar soacra, deși rea din cale-afară,Nu îmi provoacă niciun pic de ură...Dar dați-mi voie,-i cald și este vară,Să scriu despre un strop de băutură!Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!Când am călătorit în mod dantescPrin Rai, nu am simțit deloc plăcerea,Lipseau nectarul, laptele și mierea,Așa-i mereu în Raiul românesc.Am vrut apoi să mai călătorescPrin Iad, dar n-aveau lemne și nici smoalăȘi mi s-a spus că este-o filialăCe-i denumită Iadul românesc.Întorși acasă, am găsit și miere,Adusă chiar din Rai, fără permisȘi-un râu de lapte, pe-un tărâm de vis,Curgând în paralel c-un râu de bere.Un magazin cu smoală e deschisDin Iad adusă de importatori....Așa că nu-i nevoie să mai mori,Avem aici și Iad și Paradis!Dan Norea s-a născut la 28 octombrie 1949, în Constanța. Este inginer, specializat in programarea calculatoarelor. A debutat cu o poezie abia în 2002, la 53 ani, pe un site literar. A abordat mai multe genuri literare - proză scurtă, poezie clasică, haiku, pagini de jurnal - dar cel mai în largul său se simte în genul umoristic.Anul 2008 a fost un an de cotitură. A devenit membru al Uniunii Epigramiștilor din România, membru fondator și președinte al Clubului Umoriștilor Constănțeni „Prăvălia cu umor”. A apărut în mai multe publicații din țară și din străinătate, precum și în peste 30 antologii și volume colective.A participat la numeroase festivaluri literare și a luat premii la concursuri de epigramă, poezie, proză umoristică, haiku și senryu.A publicat mai multe volume de epigrame, poezie umoristică și proză. Recent a iești de sub tipar volumul de poezie umoristică „Facerea lumii”, care va fi lansat pe data de 8 octombrie 2015, la ora 17, la Cercul Militar Constanța.