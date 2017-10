Un tip bine întâlneşte o tipă

Un tip bine întâlnește o tipă

Miercuri, 28 Septembrie 2011

Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna si vrea s-o ia de nevasta pe loc, orbit de frumusetea ei.- Dar nu stim ninic unul despre celalalt, spune ea.- Dar nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul, o linisteste el.Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, si au plecat in luna de miere lamare. Intr-o dimineata, pe cand erau la plaja pe marginea piscinei, else ridica de pe sezlong, se catara la trambulina de 10 metri si executao saritura surub cu 2 intoarceri la 90 de grade si o rotatie completa,apoi o intrare perfecta in apa la aterizare. Dupa inca vreo catevademonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca si cum nimic nu s-ar fiintamplat.- Ai fost incredibil, iubitule, il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie.- Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu incetul.Ea se ridica de pe sezlong, intra in piscina si incepe sa inoate. Dupa30 de lungimi de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong,nearatand nici cel mai mic semn de oboseala.- Oooo, incredibil, te pomenesti ca si tu ai fost campioana la vreo proba de rezistenta la inot?- Nu, spune ea, am fost curva la Braila, dar lucram pe ambele maluri ale Dunarii…