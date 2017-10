Un student la "olimpiada de vară"

La „olimpiada de vară”, un student în pragul repetenției este întrebat de ilustrul profesor de matematică Grigore Moisil câte becuri sunt în clasă. Elevul răspunde:- Zece!Profesorul zice:- Te-am păcălit, sunt 11, că mai am eu unul! Ne vedem la toamnă!În toamnă, profesorul îl întreabă din nou câte becuri sunt în clasă, iar studentul răspunde: 11!Profesorul râde și îi spune:- Te-am păcălit și de data asta, pentru că sunt 10. Eu nu mai am becul la mine.Studentul, și mai fericit, ripostează:- Da, dar am adus eu unul la mine!