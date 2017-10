Un soţ model. Ar fi în stare de orice!

Un soț model. Ar fi în stare de orice!

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Pe o insulă plină de canibali naufragiază un britanic. Fiind un bun cunoscător al diplomației, cu timpul, după mulți ani, devine liderul lor... Într-o zi, unul din ei aleargă fericit spre trib, spunându-le celorlalți cum că a găsit o tipă superbă și vor s-o facă sarmale. Veselie mare pe insula canibalilor, numai liderul John nu era încântat, și le spune:- Fiii mei, femeia pe care tocmai ați găsit-o va fi femeia mea, adică nevasta mea! N-o mănâncă nimeni!După un an, gagica moare de pneumonie. Iarăși fericire mare pe insulă.John:- Degeaba vă bucurați, că o îngrop!Pe la 12 noaptea, John aude zgomot. Iese afară din cocioabă și vede canibalii săpând după nevastă-sa! O îngroapă iar a doua zi, la șase metri adâncime. La 12 noaptea iar, să o dezgroape canibalii! John, disperat, o arde și ce rămâne pune într-o cutiuță mică și o îngroapă. Noaptea iar, canibalii să o dezgroape.John:- Ce mama dracului faceți, mă, acolo?- Hai, mă, șefule, da’ mai dă-o dracului de treabă, nici măcar un ness nu putem să ne facem?!