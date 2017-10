Un nou tip de sex: Dubla sportivului

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, în club, am agățat o femeie mai în vârstă. Arată foarte bine pentru cei 45 de ani ai săi și m-am trezit gândindu-mă că probabil fiica ei arată și mai bine. Am băut puțin (ei bine, puțin mai mult), ne-am giugiulit puțin și apoi ea m-a întrebat:- Ai practicat vreodată dubla sportivului?- Ce-i asta? am întrebat.- Păi, faci dragoste și cu mama și cu fiica în același timp!- Nu, n-am avut parte de așa ceva, i-am răspuns și am început să mă întreb cum arată fiica.Am băut puțin mai mult, mi-a făcut din ochi și mi-a zis că asta-i noaptea mea norocoasă. Ne-am dus apoi la ea acasă. Am intrat, ea a aprins lumina în hol și a strigat:- Mamă, te-ai culcat?