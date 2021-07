Un cuplu în prag de divorţ

Un cuplu mergea la plimbare cu mașina. La un moment dat, tipa îi spune tipului:-Dragă, să știi că nu mi-a fost ușor să iau această decizie, dar nu mai pot continua așa. Cred că trebuie să divorțăm. Sper să nu începi cu scandalul fiindcă oricum este inevitabil.Tipul nu spune nimic, doar accelerează până la 80, tipa continuă:-Ar trebui să stabilim cine ia copiii, dar cred că îți dai şi tu seama că numai o mamă îi poate înțelege. Așa că vreau eu copiii. Tu poți să-ţi întemeiezi altă familie.Tipul nu spune nimic, dar accelerează până la 100.-Dragă şi cred că nu ai nimic de comentat când spun că eu vreau şi casa fiindcă nu pot să cresc copiii pe stradă. Din banii pe care îi câștigi poți să stai la un hotel mai ieftin până îți găsești un apartament.Tipul continuă să tacă, dar accelerează pe la 130.-Şi mai vreau şi mașina fiindcă am de mers până la serviciu, trebuie duși copiii la scoală... trebuie să am o mașină. Banii o să-i împărțim pe jumate fiindcă totuși am stat lângă tine destui ani... dragă... dar tu nu vrei nimic?Tipul, continuând să accelereze până la 160:- Poți să iei tu tot! Eu am airbag!