Un beţiv de talie mondială

Un bețiv de talie mondială

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Două prietene se întâlnesc întâmplător pe stradă, după mulți ani. Se îmbrățișează bucuroase și încep să se descoasă una pe alta despre bărbații lor.- Auzi dragă, mai bea al tău așa mult?- Nu, l-am dezvățat.- Cum ai reușit? Dă-mi și mie rețeta.- Păi, am luat o pisică de pe stradă, am umplut cada cu vin și am băgat pisica acolo. Când a ajuns acasă, m-a îmbrățișat că și-a văzut visul împlinit, a intrat în cadă, a băut tot vinul, iar când a găsit pisica, a leșinat. De atunci nu mai bea decât apă!- Dragă, îți mulțumesc. Chiar acum mă duc să caut și eu o pisică.Găsește pisica, o duce acasă, toarnă vin, îl invită în baie. Trec câteva ore bune și, disperată, intră peste el, să vadă ce se întâmplă. Bărbatu-su mort de beat stătea pe marginea căzii și storcea pisica:- Hai pisi-pisi, încă un strop, te rooog...