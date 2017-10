Un avocat conştiincios

Un avocat conștiincios

Sâmbătă, 17 Septembrie 2011

Un acuzat cam îngrijorat îi promite avocatului 1000 Euro în plus, dacă va scăpa cu doar un an de detenție. După ce obține pedeapsa solicitată, avocatul îi spune acestuia:- Să știți că am avut nevoie de multă convingere pentru a-i determină să va dea un an… Judecătorii chiar au vrut să vă lase liber!