Un ardelean la zoo

Ştire online publicată Joi, 19 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean se duce pentru prima oară din sătucul lui de departe la oraș, să-și facă niște analize, și pe drumul de la gară la spital vede o poartă mare pe care scria Grădină zoologică. Curios din fire, intră. Iese după câteva ore bune, absolut încântat. Își rezolvă treburile și se-ntoarce în sat.- Ei, Ioane, cum o fo’ la spital? îl întrebară cei de-același leat cu el.- La spital o fo’ cum o fo’, da’ să vedeți voi grădina zoologică!- Ce-i aia?- E un loc așa, mai mare, unde vezi tăt felu’ de animale, care de care mai trăznite.- Ce animale?- Păi, de-un exemplu, zebra.- Cum îi zebra?- Cum să vă spui io… Știți măgaru’ lu’ Vasile? Ăla ce paște pe șanț?- Da.- Ei, zebra seamănă cu măgaru’ lu’ Vasile, numai că îi colorată pe tăt trupul, când c-o dungă albă, când c-o dungă neagră.- Nu se poate!- Zebra ca zebra, da’ să vedeți voi girafa!- Cum îi girafa?- Girafa îi… Știți măgaru’ lu’ Vasile?- Cum să nu!- Girafa seamănă la trup cu măgaru’ lu’ Vasile, da’ are niște picioare de doi metri și un grumaz de tri.- Nu se poate!- Ba se poate! Dar cel mai interesant dintre tăte îi hipopotamu’.- Cum îi hipopotamu’?- Apăi, cum să vă spui io... Știți măgaru’ lu’ Vasile?- Știm.- Ei ghini, hipopotamu’ nu seamănă deloc cu el!