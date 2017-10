Un american la Bucureşti

Un american la București

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un american viziteaza Bucurestiul cu un taximetrist. Trec pe langa guvern:- Ce este cladirea asta asa mare? - Este palatul guvernului, domnule! - Si in cat timp a fost construita? - Cam in 10 ani! - Mult timp! La noi era gata in 2 ani! Stiti ca noi avem o tehnologie mai avansata!!! Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg si americanul iar intreaba: - Cladirea asta ce e? - Este sediul primariei, domnule! - Si in cat timp a fost construita? - Cam in juma' de an! - Mult... la noi era gata in 2-3 luni! Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung si la Casa Poporului: - Ooooooo, dar ce e cladirea asta? La care taximetristul: - Nu stiu, ca azi dimineata nu era aici!