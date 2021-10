Un ajutor nesperat din partea fiului, via FBI

Un bătrân trăia singur la ţară. Venise la un moment dat timpul să sape în grădină şi să planteze roşiile dar, cum îl lăsaseră puterile, îi trimise o scrisoare unicului său fiu, care era la închisoare:„Dragă fiule, mă simt tare rău. Am vrut să plantez roşiile anu‘ ăsta, însă nu am reuşit să sap grădina, sunt sleit de puteri. Tu erai singurul meu ajutor când erai acasă. Aş fi vrut să fii acum lângă mine şi să mă poţi ajuta. Cu dragoste, tata."După câteva zile, bătrânul primeşte o scrisoare de la fiul său:„Dragă tată, îmi pare rău că nu sunt acolo să te ajut, însă, orice s-ar întâmpla, să nu cumva să te apuci să sapi grădina. Acolo am îngropat toate cadavrele! Cu dragoste, fiul tău, Bill”.Imediat a doua zi, la 4 dimineaţa, agenţii FBI, împreună cu Poliţia locală au dat buzna în grădina bătrânului, săpând şi scotocind peste tot, poate vor găsi vreun cadavru. Negăsind însă nimic, ei şi-au cerut scuze de la bătrân şi au plecat.În aceeaşi zi, bătrânul a primit altă scrisoare de la fiul său:„Dragă tată, acum te poţi duce liniştit să plantezi roşiile. Asta e tot ce am putut face pentru tine de aici. Cu dragoste, fiul tău, Bill."