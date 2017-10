Ultimele ore din viaţa lui Ion

Ultimele ore din viața lui Ion

Ştire online publicată Marţi, 25 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi se coboară un înger la Ion și îi spune că mai are de trăit 24 de ore. Ion o cheamă pe Maria și îi spune:- Mărie, uite, mai am 24 de ore de trăit, nu ai vrea să facem și noi ceva?Maria: - Ba da Ioane.După un timp, Ion o cheamă pe Maria și îi spune:- Tu Mărie, mai am de trăit 10 ore... nu ai vrea să facem și noi ceva?Maria: - Ba da Ioane.După un timp, aproape de miezul nopții Ion o cheamă pe Maria și îi spune:- Tu Mărie, mai am de trăit 4 ore... nu ai vrea să facem și noi ceva?Maria: - Auzi Ioane, eu dimineață trebuie să mă scol și să mă duc la muncă, dar tu nu!