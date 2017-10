Ultimele cuvinte ale…

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

• ... ale bâlbâitului pe scaunul din dreapta șoferului: „Li.. li.. li.. li… limpede că vine ceva!”• ... ale studentului: „Merg la cantina studențească, veniți și voi?”• ... ale cascadorului: „Ce Reality-TV?”• ... ale benzinarului: „Aveți cumva un foc?”• ... ale scafandrului: „Rechin?”• ... ale șoferului de Trabant: „Dar EU am prioritate!”• ... ale șoferului de Diesel: „Mai bine mort decât să pierd viteză.”• ... ale săritorului de la trambulină: „Ah, apa e atât de claaaaaaaară!”• ... ale săritorului de la trambulină: „Hei, dar unde-i apa?”• ... ale portarului la discotecă: „Numai peste cadavrul meu!”• ... ale căpitanului de submarin: „Aici ar mai trebui aerisit puțin”• ... ale căpitanului de submarin: „Blubb!”• ... ale căpitanului de submarin: „Lăsați femeia la cârmă!”• ... ale actorului de Western: „Sunt numai gloanțe oarbe”• ... ale șoferului beat: „Băi copacule, dă-te la o parte!”• ... ale pilotului german deasupra Angliei: „Mamă, ce artificii frumoase!”• ... ale copacului distrus deja de ploaia acidă: „Iar plouă?”• ... ale lui A. Senna: „Ceva troncăne aici.”• ... ale lui Iisus: „Mai multe cuie, că alunec!”• ... ale lui Iisus: „Mama lor de Paște!”• ... ale lui S. Spielberg la turnarea filmului „Rechinul alb”: „Ce model perfect, parcă e viu!”• ... ale lui Tarzan: „Care idiot a dat lianele cu ulei?”• ... ale celor doi dresori de lei: „CE? - Păi tu trebuia să-i hrănești.”• ... ale peștelui: „Chestia asta agață undeva!”• ... ale săritorului cu parașuta: „Mama lor de molii!”• ... ale maistrului: „Nu-ți fă griji, ține!”• ... ale soțului: „Dacă chem un electrician costă prea mult!”• ... ale programatorului: „Mai are ceva bug-uri, dar robotul va funcționa”.• ... ale bogătașului de 90 de ani către soția lui de 20 ani: „Din dragoste pentru tine și medicamentul are deja alt gust.”