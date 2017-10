Ultima scrisoare de dragoste după ce nevasta te părăseşte

Ultima scrisoare de dragoste după ce nevasta te părăsește

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Dragă soțule,Îți scriu aceasta scrisoare ca să îți zic că te las pentru ceva mai bun. Am fost o bună nevastă pentru tine în ultimii șapte ani, și nu trebuie să îți demonstrez asta. Aceste ultime două săptămâni au fost un infern; șeful tău azi m-a sunat să îmi spună că ți-ai dat demisia și se pare că e ultima ta „bravură”. Săptămâna trecută te-ai întors acasă și nu ți-ai dat seama că m-am tuns și mi-am făcut unghiile, că am gătit mâncarea ta preferată și că aveam pe mine o nouă marcă de lenjerie intimă. Te-ai întors acasă, ai mâncat în două minute și te-ai dus imediat la culcare după ce ai văzut meciul. Nu îmi mai spui că mă iubești, nu mă mai atingi… Nu știu dacă faci mișto de mine, dacă nu mă mai iubești, dar orice ar fi, eu te las.Noroc bun!Semnat: Nevastă-ta.P.S.: Dacă ai vrea să mă cauți, să nu o faci. Eu și frate-tău ne-am mutat la Alba-Iulia și trăim împreună”Soțul răspunde:„Dragă nevastă, nimic nu mi-a completat ziua de azi, decât faptul că am citit scrisoarea ta. E adevărat că am fost căsătoriți șapte ani, dar nu ai fost nici pe aproape de a te comporta ca o bună nevastă. E așa de rău între noi, încât împreună nu se mai poate. Mi-am dat seama că te-ai tuns săptămâna trecută, dar primul lucru la care m-am gândit a fost: „zici că e bărbat”. Mama m-a învățat să nu zic nimic, dacă nu am ceva drăguț de zis.Ai gătit mâncarea mea preferată, dar cred că m-ai încurcat cu frate-meu, pentru ca eu nu mai mănânc carne de porc de zece ani. M-am culcat când am văzut lenjeria ta nouă, pentru că avea încă eticheta cu prețul pe ea: 490 de lei. Am sperat să fie doar o coincidență cu faptul că în acea zi frate-meu mi-a cerut 500 de lei împrumut.Cu toate acestea simțeam că te iubesc și speram să ieșim din criza asta. Așa că, atunci când am aflat că am câștigat 10 milioane de euro la loto, mi-am dat demisia și am cumpărat două bilete pentru Bora-Bora. Dar când m-am întors acasă erai deja plecată. Cred că totul se întâmplă cu un anume motiv. Sper ca viața să îți fie plină de tot ce ți-ai dorit vreodată. Avocatul mi-a spus, că din cauza scrisorii pe care mi-ai lăsat-o nu vei avea nici un leu de la mine. Ai grijă de tine!Semnat: Bogat rău de tot… și liber!P.S.: Nu știu dacă ți-am zis vreodată, dar fratele meu, înainte se numea Maria, nu Marian. Sper că asta nu e o problemă pentru tine…”