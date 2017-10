Ultima noapte de dragoste…

Ştire online publicată Miercuri, 10 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ion află că mai are de trăit doar 24 de ore. Îi spune soției și îi propune să mai facă o dată dragoste. Ea este de acord. Peste 6 ore, Ion îi spune din nou:- Iubito, știi, mai am doar 18 ore. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o dată?Soția este din nou de acord. Când se duce la culcare, se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore. Atunci îi spune soției:- Iubito, te rog… Încă o dată, înainte să mor.- Bineînțeles, dragul meu! Apoi soția se întoarce cu spatele și adoarme.Ion, agitat, nu poate dormi! Vede la un moment dat că au mai rămas 4 ore. O trezește pe soție:- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea…Soția se ridică și spune:- Uite care e treaba, Ioane, eu trebuie să mă trezesc mâine dimineață, tu nu!