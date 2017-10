Turistul şi ciobanul

Turistul și ciobanul

Un turist în Munții Maramureșului se întâlnește cu un cioban care stătea sprijinit într-o bâtă cu trei numere mai mare decât îi trebuia:- Bade, de ce nu tai o bucată din bâtă aia? Nu crezi că e cam lungă?- Nu pot… în partea de sus am motive florale…- Atunci tai-o de jos…- Nu pot… în partea de jos am motive maramureșene…- Păi atunci taie de la mijloc o bucată și apoi lipești capetele la loc… Uite, la mijloc n-ai niciun motiv.- Așa mă gândeam și eu… Dacă n-am niciun motiv, de ce s-o mai tai???