Tu urmezi!

Ştire online publicată Vineri, 15 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ion la spovedanie, în post:- Părinte, aseară vin de la câmp, îmi văd nevasta cam tristă, palidă, trasă la față; știu, e păcat, e post, dar mi-era așa milă de ea, că am luat-o și am făcut sex vreo patru ore în șir!- Văi, Ioane, e păcat…- Da, părinte, știu, imediat după aceea, m-am îmbrăcat și am dat fuga la sfinția ta să mă spovedesc, dar mi-a răspuns cucoana preoteasă că nu ești acasă. Și era cam tristă, palidă, trasă la față. Știu, e păcat, e post, dar mi-era așa milă de ea, că am luat-o și am făcut sex și cu ea vreo patru ore în șir! Dar ce ai, părinte? Te văd cam trist, palid, tras la față…