Tristeţe mare după viol

Tristețe mare după viol

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni care nu s-au văzut de multă vreme se întâlnesc într-un bar. Unul dintre ei este tare supărat, și încearcă să își ascundă lacrimile ce i se scurg pe obraz.- Ce ți s-a întâmplat? îl întreabă amicul său.- Nimic, nu pot să-ți povestesc!- Te ferești tocmai de mine, cel mai bun prieten al tău? Poate te pot ajuta...- Nu, acum nimeni nu mă mai poate ajuta!- Dar ce s-a întâmplat?- Tocmai m-am întors de la o vânătoare în Africa.- Și?- Am fost violat de o gorilă, masculul cel mai puternic din grup...- Și?- Cinci zile am făcut sex fără pauză, știi cum... pur și simplu fără să se oprească!Și începe să plângă în hohote.- Hai, încearcă să te liniștești, îl consolează prietenul, bine c-ai scăpat cu viață. Ești întreg, asta contează. Eu n-o să spun nimic nimănui, iar gorila aia nu vorbește!- Păi, tocmai asta este problema, că nu vorbește, nu scrie, nu telefonează, nu mail, nu SMS, nu nimic...