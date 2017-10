Trei reguli, după noaptea nunţii

Trei reguli, după noaptea nunții

29 Aprilie 2015

Soțul, după noaptea nunții, îi spune soției:- Eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic în lume!- Ok! Care sunt ele?- În fiecare zi de miercuri, eu joc fotbal cu băieții! Nu contează, ninge plouă, eu sunt la fotbal! Ai înțeles?- Am înțeles!- În fiecare sâmbătă, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?- Am înțeles!- În fiecare duminică, eu merg cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, că plouă, că este ziua mamei tale, eu plec la pescuit! Ai înțeles?- Am înțeles!Apoi soțul o întreabă, văzând-o foarte calmă:- Dar tu ai vreun obicei?- Da! Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac sex! E soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac sex!