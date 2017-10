Totul până la sex!

Acum douăsprezece zile am citit că dacă este consumată în exces, carnea te poate ucide.A doua zi, m-am lăsat de mâncat carne.Acum opt zile, am citit că băutura te poate ucide.A doua zi, m-am lăsat de băut.Ieri am citit că sexul te poate ucide.Azi dimineața m-am lăsat de… citit!