Totu-i pe dos...

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vom demonta astăzi un mit, și anume că Făt-Frumos nu mai este personajul pozitiv din basmele românești, iar Zmeul un ticălos fără pereche. Pentru asta, e nevoie de un mic profil psihologic, adevărat, al celor mai importante personaje din basmele românești. Împăratul E un moș senil și complet incompetent. Singurul merit că a ajuns împărat e că a fost primul născut. Nu e în stare să aibă grijă de fii-sa, prin urmare mă întreb cum mama dracului ar putea avea grijă de ditai împărăția. Nevastă-sa lipseste din peisaj, e subînțeles moartă și l-a lăsat cu trei fete, care sigur nu-s ale lui, fiindcă moșul are vreo 70 de ani și aia mică în jur de șaișpe. Deși e înconjurat de viziri, dregători, sfătuitori, când e să ia vreo decizie îți vine să-l iei la palme: primul individ care-i aduce fata înapoi o primește de nevastă și mai ia și jumătate de împărăție. Strămoșul său, care a întemeiat dinastia, se răsucește în mormânt. Fata cea mare și fata cea mijlocie Sunt niște strâmbăciuni nasoale, plate și complexate, care-și urăsc sora mai mică pentru că e mignonă, are fund, sâni, e în centrul atenției și e aia răpită, ba se mai și mărită înaintea lor. Sunt atât de jenante, că nici un zmeu nu le vrea. Fata cea mică E aia răsfățată, bunăciunea învățată să i se facă toate poftele. Mai e și stricată de mică. Nici nu vreau să vorbesc mai mult despre ea, că mă enervez. Zmeul E un tip hotărât, energic și forțos. Probabil are un nas cât toate zilele, umblă neras, e păros și are palmele tăbăcite. Asta ce ne spune? Că e un om care muncește! A tras din greu ca să ajungă unde e - a ucis, a luptat, a umblat, a jefuit, s-a preocupat de cariera lui! Așa merg lucrurile pe tărâmul celălalt, acolo nu-ți dă nimeni un castel că te cheamă Împăratul-nu-știu-cum. E sigur că Zmeul și-a clădit palatul cu mâinile lui. Bine, o mai fi avut niște muncitori pe care i-a mâncat după aia, dar sunt convins că a stat cu ei acolo, pe capul lor, să vadă cum pun ăia marmura în baie, să nu-l tragă-n piept. Și mi se pare normal să-i mănânce la sfârșit, știm cu toții cum sunt muncitorii. Mai știm că are o moșie imensă, populată cu tot felul de jivine ticăloase. Chiar credeți că e ușor de administrat așa ceva, să-i ții în frâu pe toți ăia?