Topul bancurilor cu şi despre americani

Topul bancurilor cu și despre americani

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

1. Într-un restaurant retras din unul din cartierele New York-ului, au intrat să ia masa o pereche de îndrăgostiți. La un moment dat, bărbatul a dispărut de la masă, iar femeia a rămas cu ochii țintă la ușă. Ospătarul se apropie alarmat:- Ce este cu soțul dv. de a căzut sub masă, se simte rău?- Nu, să vedeți, domnul nu e soțul meu. Soțul meu e domnul care tocmai a intrat pe ușă...2. Ce s-a întâmplat de m-ați oprit, domnule ofițer? întrebă șoferul atunci când agentul de circulație îi făcu semn să tragă pe dreapta.- Soția dumneavoastră a căzut din mașină cu vrei 3 mile în urmă, dar nu vă speriați, în afara câtorva zgârieturi, n-a pățit nimic.- Slavă cerului! Văzând că s-a făcut tăcere în mașină, am crezut că am surzit...3. Doamna Smith, însoțită de menajera ei credincioasă, vizita o galerie de artă, care expunea spre vânzare mai multe statui confecționate din diverse materiale.- Mi-ar plăcea să cumpăr vreo 2-3 statui, ca să le pun în salonul meu. Nu crezi că ar fi de efect?- Dacă ar fi după mine, aș cumpăra un simplu bust.- De ce, dragă? Bani am destui...- Dar eu aș avea mai puțin praf de șters, dimineața...4. Un diplomat american, ieșit la pen-sie, îl instruia pe un diplomat debutant.- Să știi, dragul meu, că dacă un diplomat îți spune „da”, asta înseamnă „poate”, iar dacă spune „poate”, înseamnă „nu”!- Și dacă spune direct „nu”?- Asta înseamnă că nu e diplomat!5. Doi milionari americani se rătăcesc în jungla amazoniană.- Până aici ne-a fost. N-o să ne mai găsească nimeni!- Eu nu-mi fac probleme! Am mereu probleme cu Fiscul și de fiecare dată au știut să mă găsească la timp ca să-mi plătesc impozitele restante!6. Trei cosmonauți americani, pregătindu-se pentru o lungă călătorie în cosmos, au fost anunțați:- Veți putea lua cu voi orice vreți, numai să nu depășească 100 kg.- Eu o voi lua cu mine și pe tânăra mea soție, zise unul dintre ei.- Iar eu voi lua dicționare ca să învăț vreo 2-3 limbi străine, spuse al doilea.- La mine e ușor: eu cum sunt un fumător înrăit, o să-mi iau un bax cu cartușe de Kent.La sfârșitul călătoriei, primul cosmonaut a coborât scara navetei spațiale ținând pe brațe pe cei 2 copii care i se născuseră între timp. Al doilea se adresă mulțimii adunate cu saluturi în limba franceză și germană, iar al treilea zise, morfolind nervos un chiștoc de țigară:- N-are careva dintre dumneavoastră un foc?!7. Un grup de texani vizita cascada Niagara. Ghidul, știindu-i foarte lăudăroși, ca să-i provoace, îi întrebă:- Aveți în Texas așa ceva de măreț?- Nu, trebuie să recunoaștem că nu avem! Dar avem un instalator, care în jumătate de oră ar putea să repare conducta spartă prin care se pierde atâta apă!8. La tribunalul din Jaksonville se judeca un caz de vătămare corporală.- Cum ți-ai permis să-ți maltratezi soția? întrebă judecătorul. Chiar dacă a greșit, trebuia să ni te adresezi nouă, deoarece numai noi avem dreptul să pedepsim!- Domnule judecător, eu n-am nimic împotrivă să-i dați și dumneavoastră câteva!