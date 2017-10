Top trei cele mai haioase lecţii de viaţă

1

bune poante

mai ales pentru Ponta/Mazare si partizani. Dar ultima poanta mai are o varianta. Nu o pasarica (fara aluzii) ci un soricel care fugea de pisica, o roaga pe vaca sa-l ascunda. Vaca il invita la popou si il acopera cu o balega. Vine motanul, dar nimic. Uitindu-se mai atent, vede coada soricelului in afara balegii. Un salt, scoate soricelul, il curata si-l maninca. Morala e cam la fel cu nu toti cei ce te baga/scot, dar finalul e diferit: Cand intri in rahat, intra dracului cu totul! Asta vi se potriveste voua: daca luati bani de la Mazare, recunoasteti pe fata!