Top 10 replici de refuz la femei

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Ești ca un frate pentru mine = Îmi amintești de nătărăul care cânta la banjo în „Deliverance”.2. Este o mică diferență de vârstă între noi = Nu vreau să îmi dau întâlnire cu tata.3. Nu mă atragi în „sensul” acela = Ești cel mai urât personaj pe care l-am văzut vreodată.4. Viața mea este prea complicată acum = Nu vreau să stai toată noaptea, alfel vei auzi convorbirile telefonice cu ceilalți bărbați cu care mă întâlnesc.5. Am un prieten = Prefer motanul meu și 2 litri de Coca-Cola.6. Nu îmi dau întâlniri cu colegii de serviciu = Nu mi-aș da întâlnire cu tine nici dacă am fi vecini de galaxie... barem de clădire.7. Nu este vina ta, ci a mea = Este vina ta.8. Mă concentrez asupra carierei mele = Chiar și ceva atât de plictisitor și de nesatisfăcător cum ar fi serviciul meu este mai bun decât faptul de a mă întâlni cu tine.9. Sunt celibatară = Am jurat să nu mă întâlnesc cu bărbați ca tine.10. Hai să fim prieteni = Vreau să stai pe aproape să-ți pot povesti cu detalii totul despre bărbații cu care mă întâlnesc și cu care fac sex. Este vorba de perspectiva bărbătească în a vedea lucrurile.