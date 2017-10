Top 10 ciudăţenii în România anului 2013

Top 10 ciudățenii în România anului 2013

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul fără rate la bănci - Absolvent de studii superioare și tată a doi copii, această ciudățenie a naturii refuză de mai bine de 10 ani să facă un împrumut la bancă pentru a cumpăra lucruri vitale pre-cum: plasmă de 188 de centimetri, prăjitor de pâine care te spală pe picioare sau BMW seria 7 negru cu geamurile fumurii.Eleva virgină - Deși a ajuns aproape în clasa a-8-a, anormala asta mică nu vrea nici în ruptul capului să facă sex cu bărbați. Mai mult, în obrăznicia ei fără margini susține că vrea să se concentreze pe învățat să intre la facultate și să-și construiască o carieră. Veniți să o arătați cu degetul pe ciudată!Elevul de clasa a 12-a care știe să scrie și să citească - Încă din clasa a I-a, Alexandru și-a dat seama că are un handicap deoarece știe să scrie și să citească. Ajuns în clasa a 12-a, starea lui Alexandru s-a agravat, el aflându-se într-un pericol real să ia examenul de bacalaureat din prima și să facă ceva în viață. În continuare părinții lui Alexandru nu știu unde au greșit însă degeneratul refuză să scrie cu “sh”, “tz”, “k”, pune toate virgulele la locul lor, e fluent în mai multe limbi și nu joacă la pariuri!Taximetristul cinstit - Născut un gherțoi ciorditor, la fel ca restul colegilor săi taximetriști, Nicolae a uimit pe toată lumea după ce în urma unui accident auto, suferit în 2003, a devenit un monstru, refuzând să mai fure bani de la clienți și comportându-se ca și cum ar fi un om de treabă care își vede de treaba lui.Călătorul cu autobuzul care se spală - Născut prematur, Mihai suferă de o boală congenitală care îl obligă să facă lucruri nebunești. De exemplu, Mihai nu poate să reziste două zile dacă nu se spală, inclusiv pe cap, stârnind mânie în mijloacele de transport în comun cu mirosul deranjant de săpun pe care îl degajă. Dacă aveți noroc puteți să-l prindeți pe Mihai într-o zi de vară, când face duș de trei ori pe zi și își schimbă de nenumă-rate ori chiloții, șosetele și tricoul.Înghițitorul de insulte - Încă de când era mic Dorin i-a uimit pe cei din jurul său cu abilitatea impre-sionantă de a înghiți insulte fără să-și atingă organele vitale. 20 de ani mai târziu Dorin continuă să înghită insulte mari, insulte mici, insulte grase și insulte gratuite.Securistul fără funcție oficială - Ofițer activ înainte de 1989, Marius nu deține încă o funcție oficială ceea ce-l transformă auto-mat în oaia neagră a Securității și o sursă inepuizabilă de amuzament pentru foștii și actualii lui colegi care dețin cu toții poziții călduțe în diferite instituții.Antrenorul care dă prioritate la tramvaie - Lircea Mucescu are de gând să dea pe spate publicul plătitor de bilet cu un număr absolut incendiar. Astfel, celebrul antrenor de oină feminină va intra în ring alături de nu mai puțin de 3 tramvaie cărora le va da prioritate.Cântăreața de muzică ușoară care refuză să se sinucidă - Deși are mai bine de 15 ani de când nu a mai scos un șlagăr, nu a mai apărut la televizor sau la radio și nu a mai făcut nimic remarcabil, fosta glorie a muzicii ușoare Blida Grăgan va lăsa audiența cu gura căscată refuzând să se sinucidă.Mașina de Bulgaria cu numere de România - Pe final, ultima dar nu și cea din urmă atracție a anului acesta este o mașină din Bulgaria cu numere de România condusă de un cetățean straniu care insistă să plătească tot felul de taxe ridicole și să fie tratat ca un gunoi de autoritățile române. Ca să vezi cât de dobitoc e, nici măcar nu are geamuri fumurii sau tobă modificată! Vino acum!