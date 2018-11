Tocmai ce mi-am făcut masaj la ouă…

Un tip merge la cabinetul medical și este întâmpinat de o doctoriță frumoasă foc.- Doamnă doctor, simt că am trei ouă.Verifică doctorița, se uită cu atenție, mai verifică o dată, să fie sigură.- S-ar părea că sunteți normal. Aveți numai două!- Nu se poate, doamnă doctor, am trei, eu așa simt.Verifică iar doctorița, însă nu vede nimic anormal.- Nu aveți decât două, cum e și normal.- Trei am, doamnă doctor.- Aveți două și așa și trebuie. La revedere!Pleacă tipul, iar la ieșirea din cabinet se întâlnește cu un prieten.- Ce faci, frate, de unde vii? Toate bune?- Perfect! Tocmai ce mi-am făcut masaj la ouă…