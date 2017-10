Tiganu si boomerangul

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tigan statea cu un boomerang in mana si cu botul plin de sange. Se apropie altul: - Ce faci ma? - Stau... - Da ce ai in mana? - Nu stiu. - Pai si de ce il mai tii? Arunca-l! - Arunca-l tu...Un tigan statea cu un boomerang in mana si cu botul plin de sange. Se apropie altul: - Ce faci ma? - Stau... - Da ce ai in mana? - Nu stiu. - Pai si de ce il mai tii? Arunca-l! - Arunca-l tu...