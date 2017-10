Texte haioase despre căsătorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu poti sa cunosti o femeie pana nu o intalnesti la tribunal.Norman MailerHotii iti cer banii sau viata; femeile le vor pe amandoua.Samuel ButlerCred ca barbatii care au cercel in ureche sunt mai bine pregatiti pentru casatoria. Au suferit si au cumparat bijuterii.Rita RudnerTine ochii bine deschisi inainte de casatorie si pe jumatate inchisi dupa.Benjamin FranklinCasatoria este triumful imaginatiei asupra inteligentei. A doua casatorie este triumful sperantei asupra experientei.Oscar WildeCasatoria este singura aventura accesibila lasilor.VoltaireCasatoria nu este un proces de prelungire a iubirii, ci de mumificare a cadavrului.P G WodehouseCasatoria este cimitirul intelepciunii.Margaret CavendishDragostea: nebunie temporara ce poate fi vindecata prin casatorie.Ambrose BierceSfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei avea o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei deveni filosof.SocrateNu am aflat ce este fericirea decat in momentul in care m-am casatorit. Dar atunci era deja prea tarziu.Max KauffmanBurlacii stiu mai multe despre femei decat barbatii casatoriti; in caz contrar, ar fi si ei casatoriti.H.L. MenckenCasatoria este moartea pasiunii – dintr-o data te trezesti in pat cu o ruda.Anonim