Terapie prin hipnoză, când ai o soţie urâtă

Terapie prin hipnoză, când ai o soție urâtă

Ştire online publicată Marţi, 27 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie vine acasă și-i zice soțului: „Îți amintești de toate durerile de cap pe care le-am avut în ultimii ani? Ei bine, nu le mai am”.„Nu mai ai dureri de cap? Dar ce s-a întâmplat?”, intreabă soțul.Soția îi răspunde: „Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a spus să stau în fața unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi și să-mi repet: Nu am nicio durere de cap; Nu am nicio durere de cap; Nu am nicio durere de cap. Și a mers! Durerile de cap au dispărut”.Soțul a replicat: „Ei bine, este extraordinar!”. Atunci soția-i spuse: „Știi, tu nu ai prea fost un macho în pat în ultimii ani. De ce nu te duci și tu la acest hipnotizator să vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?”.Soțul a fost de acord să încerce. După consultație, soțul vine acasă, își rupe hainele, își ridică în brațe soția și o duce în dormitor.O pune pe pat și-i spune: „Nu mișca, mă întorc imediat”.Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute, sare în pat și face dragoste pasional cu soția sa așa cum nu o mai făcuse niciodată.Nevasta-să e uluită: „Băiete, a fost minunat!”.Bărbatul îi spune: „Nu mișca, mă întorc imediat.” Se întoarce în baie, stă câteva minute, revine în dormitor și runda a doua a fost mai bună chiar și decât prima oară. Soția rămâne amețită și extaziată.Bărbatul îi spune din nou: „Nu mișca, mă întorc imediat”. Și se duce iar în baie. De data asta, soția îl urmează în liniște și acolo, în baie, îl vede stând în fața oglinzii și repetând: „Ea nu este soția mea. Ea nu este soția mea. Ea nu este soția mea!”.Mențiune: Înmormântarea și funeraliile bărbatului vor avea loc mâine.