Tataie, schimbă uleiul!

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un moș vine cu nevasta în vârstă de 20 de ani la maternitate, să nască. Toată lumea:- Tataie, felicitări, dar cum ai reușit?- He-he, dragii moșului, am ținut motorul mergând!După un an jumate-doi, iar la maternitate. Iar e întrebat, iar răspunde:- He-he, dragii moșului, am ținut motorul mergând!După încă doi ani, iar se repetă tărășenia. După naștere, iese doctorul din sală:- Și cum ziceai, tataie, că ai făcut?- Am ținut motorul mergând!La care doctorul:- Auzi tataie, ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru!