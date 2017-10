Tânără, frumoasă, cu soţ gelos

Tânără, frumoasă, cu soț gelos

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie de 45 de ani suferă o operație coronariană și, pe masa de operație fiind, are o viziune că îl întreabă pe Dumnezeu dacă va muri. Dumnezeu îi răspunde că nu și că va mai trăi încă 30-40 de ani.Profitând de faptul că era în spital și ca să-i dea o lecție soțului, care tot timpul regreta că s-a însurat cu o urâtă, femeia a făcut tot ce a fost necesar, adică tratamente, masaje, ridicare de sâni, fese, liposupții, micșorarea stomacului, scoaterea ultimelor două coaste pentru subțierea taliei, eliminarea varicelor, chirurgie estetică pentru riduri, laba gâștei, îndreptarea nasului, silicon în buze etc., pentru ca în toți anii următori să-și facă soțul gelos la cât de tânără și frumoasă o să fie.Iese, în sfârșit, din spital și când traversează strada, o lovește o ambulanță și moare.De data asta, ajunge cu adevărat în fața lui Dumnezeu și îl întreabă:- Dar nu spuneai că voi mai trăi 30-40 de ani?Privind-o, Dumnezeu exclamă:- E adevărat că am spus asta! Însă, crede-mă, nu te-am recunoscut!