Stewardesa de la Tarom

Ştire online publicată Joi, 23 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip sta în Danny’s Bar, la aeroportul Changi din Singa-pore și observă o femeie foarte atrăgătoare la masa de lângă el.E atât de frumoasă, că trebuie să fie însoțitoare de zbor, își spune. Dar pentru ce companie o lucra?Ca să intre în vorbă, se în-toarce către ea si-i șoptește sloganul Delta: „Love to fly and it shows?”.Femeia se uită la el derutată.„Deci, nu lucrează la Delta”, își spune omul.Peste o clipă, îi vine altă idee: „Something special in the air?”.Ea pare la fel de derutată, deci Singapore Airlines cade de pe listă.Mai încearcă și sloganul Thai Airways: „Smooth as silk”.De data asta, femeia se întoarce către el: „What the fuck do you want?”.Tipul se lasă pe spate satisfăcut: „Aaahhhh, TAROM!”.