Stand-up comedy în viaţa de zi cu zi

Stand-up comedy în viața de zi cu zi

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Sunteți la fel de binevenit ca și când sună telefonul în timpul sexului.- Peste zece minute vine tramvaiul. Poți să te arunci în fața lui.- O zi fără tine e ca o lună de concediu.- Data viitoare când ai de gând să-ți arunci țoalele, nu te dezbrăca.- Dacă v-am jignit, am savurat-o.- De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare să fie de unul singur?- Știu, nu sunteți așa de tâmpit cum arătați, asta nu reușește nimeni…- Am avut o seară foarte plăcută. N-a fost asta, dar nu mă vait.- Am timp zece minute. Spuneți-mi tot ce știți…- S-a descoperit un medicament împotriva crizelor tale?- S-a sinucis cândva cineva din familia ta? Nu? Cum ar fi?- Împodobiți fiecare cameră după ce-ați plecat.- Fiecare trebuie să existe, dar de ce tocmai dumneavoastră?- Parfumul tău este mai sigur ca pastila anticoncepțională.- Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e așa de bun că o să vă pice țâțele… Oh, văd că îl cunoașteți deja…- Nu v-au rugat niciodată părinții să fugiți de-acasă?- Eu cred că sunteți numai un cretin pașnic, dar să știți că nu toți gândesc așa de bine despre dumneavoastră.- Când mă uit la tine mă tot întreb: ce idei a avut Dumnezeu!?- Cu cravata asta a ta nici măcar nu mi-aș lega piciorul după un accident…- Eu nu uit niciodată un chip, dar în cazul tău fac o excepție…- Dumneavoastră reușiți ca cineva să ajungă să aprecieze liniștea.- Se ivesc atâtea ocazii de a face o impresie bună. Tu de ce nu reușești?- Nu, eu nu aud rău… vă ignor numai.- Oare este astăzi o zi deosebită sau sunteți de obicei așa de tâmpit?- Habar n-am de ce sunteți atât de prost, dar respectul meu funcționează foarte bine.- Mutra ta arată ca și cum ai fi dormit în ea.- Vă rog să nu vă mișcați! Aș vrea să vă uit așa cum sunteți…- Dacă vreodată o să aveți nevoie de un prieten: cumpărați-vă un câine.- Sunteți într-adevăr un argument convin-gător pentru paturi separate.- Pot să-i dau ulcerului meu numele tău?- Tu ai arăta foarte bine în ceva lung, curgător… Amazon, Nil, Dunăre…