Spovedanie la preot de 100 lei

Un tip însurat se duce să se spovedească la preot:- Ce păcate ai comis, fiule?- Păi m-am frecat de altă femeie! Nu am făcut sex, dar ne-am atins corpurile!- Ori că ai atins-o, ori că ai băgat-o, e același lucru! Să spui de zece ori Tatăl nostru și să lași 100 de lei în cutia milei!Spune rugăciunile și dă să iasă din biserică, însă este apostrofat de preot:- Hei, nu ai pus banii în cutie!- Da, dar i-am atins de cutie! Ori că am atins, ori că am băgat, e același lucru…