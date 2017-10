Specialist in calculatoare

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un specialist in calculatoare si un specialist in automobile se contraziceau: Calculatoristul: Eu daca proiectam automobile, in 10 ani aveau viteza dubla si consumul de combustibil pe sfert! Automobilistul: Daca proiectai tu automobilul, cind apasai pe pedala de frina aparea pe un ecran intrebarea :Chiar doriti sa frinati acum?Un specialist in calculatoare si un specialist in automobile se contraziceau: Calculatoristul: Eu daca proiectam automobile, in 10 ani aveau viteza dubla si consumul de combustibil pe sfert! Automobilistul: Daca proiectai tu automobilul, cind apasai pe pedala de frina aparea pe un ecran intrebarea :Chiar doriti sa frinati acum?