Soţia şi cealaltă

Soția și cealaltă

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iată o teză foarte bine fundamentată: A fost dovedit, științific, ca o chestiune de supraviețuire, că bărbatul are nevoie cel puțin de două femei:- una în casă SOȚIA- una în afara casei CEALALTĂA înțelege această TEZĂ este foarte ușor:SOȚIA îngrijește de casă, de copii, de haine, etc...CEALALTĂ îngrijește de tine;SOȚIA îți vorbește de toate problemele casei, de datoriile de plătit, de dificultățile din timpul zilei;CEALALTĂ îți vorbește despre cât de mult îi lipsești în timpul aceleiași zile;SOȚIA cumpără un parfum scump pentru a merge la o petrecere;CEALALTĂ folosește parfumul scump pentru a-ți plăcea ție și a te simți bine cu ea;SOȚIA doarme cu pijamaua cea veche și confortabilă;CEALALTĂ se îmbracă cu un neglije senzual să te aștepte pe tine;SOȚIA îți reclamă lucrurile care lipsesc din casă;CEALALTĂ aranjează totul pentru ca nimic să nu lipsească atunci când sosești tu;SOȚIA te sună ca să nu uiți să treci pe la farmacie, la măcelărie, la supermarket, la pâine și să iei copiii de la școală;CEALALTĂ te sună numai ca să-ți spună că te iubește și că îi este dor de tine.Acum, te vei întreba :DE CE NU SCHIMBĂ SOȚIA CU CEALALTĂ?Răspuns: pentru simplul fapt că CEALALTĂ, în cazul în care s-ar hotărî să trăiască alături de tine, imediat ea ar ocupa locul de SOȚIE și, puțin timp după aceea, ar apărea nevoia imperioasă de a găsi o altă CEALALTĂ...Cum recunoști o CEALALTĂ ideală (1)?Nu trebuie să fie foarte frumoasă, pentru că în caz contrar ai avea-o pentru puțin timp, sau să te expui riscului să o împarți cu altul.Dar trebuie să fie drăgăstoasă și delicată. Ea nu are intenția să se căsătorească și te-a ales pe tine, tocmai pentru că ești însurat.Cum recunoști o CEALALTĂ ideală (2)?Dacă și ea ar fi fost căsătorită, s-ar îmbunătăți posibilitățile ca să nu ai probleme, căci niciodată nu te va suna la telefon la tine acasă, sau nu te va pune în situații dificile, când v-ați întâlni într-un supermarket.Cum recunoști o CEALALTĂ ideală (3)?Ea te va suna la serviciu cu acea voce senzuală (pe care numai CEALALTĂ o are) și dacă, colegii tăi de serviciu răspund și te dau la telefon, sunt morți de invidie, pentru că tu abia răspunzi, vei vorbi șoptit și zâmbind...Sfat util: ține-le mereu pe amândouă satisfăcute și mulțumite; ține cont că, dacă SOȚIA , dintr-un anumit motiv, nu-ți mai prezintă problemele obișnuite, CEALALTĂ nu mai are niciun sens.