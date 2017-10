Soţia şi-a găsit pe altul mai tânăr

Soția și-a găsit pe altul mai tânăr

Soția unui contabil primește o scrisoare de la soțul ei. Citește:„Draga mea, mi s-a cam luat de căsnicie și de viața noastră amoroasă anostă, am 54 de ani și am hotărât să mai încerc și altceva. Așadar, în timp ce tu citești scrisoarea asta, eu sunt la hotelul «Grand Canyon» cu secretara mea de 18 ani. Am vrut să o afli de la mine, nu de la alții”.Când tipul intră cu secretara în hotel, recepționerul îi înmânează un plic. De la soția lui, care scria:„Dragul meu, în timp ce tu citești această scrisorică, eu sunt în Las Vegas cu proaspătul meu toy-boy de 18 ani, tot la un hotel. Și eu am tot 54 de ani, iar tu, ca un contabil ce ești, trebuie să știi că 18 intră de mai multe ori în 54, decât 54 în 18. Have fun!”.