Soţia infidelă şi bolile de familie

Soția infidelă și bolile de familie

Ştire online publicată Vineri, 17 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip dă telefon medicului de familie:- Doctore, am o problemă, fiul meu de 16 ani are sculament și nu mi se pare normal la vârsta lui. Însă cred că știu cine e de vină: târfa aia de servitoare!- Stai liniștit, omule, se mai întâmplă.- Nu pot, doctore, să stau liniștit, fiindcă și eu trebuie să recunosc că m-am culcat cu servitoarea. Și am aceleași simptome ca fiul meu!- Da, chiar aveți o problemă!- Și nu numai atât, cred că i-am dat și nevestei…La care doctorul:- Oh nu!, înseamnă că avem toți.