Soţia căpşunarului trăieşte din pupici

Soția căpșunarului trăiește din pupici

Ştire online publicată Luni, 05 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul, aflat la căpșuni în Spania, scrie soției sale iubitoare, lăsată singură, pe plaiurile carpato-danubiano-pontice, în vâltoarea societății de tranziție.Draga mea, Nu-ți pot trimite salariul luna aceasta, din cauza recesiunii economice profunde în care s-a afundat subit economia mondială, așa că îți trimit 100 de sărutări înfocate.Tu ai fost, ești, și vei rămâne iubirea mea pe viață!Soțul tău, Ionică După câteva zile, soția iubitoare îi răspunde:Dragul meu, Îți mulțumesc pentru cele 100 de sărutări înfocate și îți trimit detaliile cu privire la cheltuielile mele recente:1. Lăptarul a fost de acord să primească două sărutări înfocate și să mă dezbrac în fața lui, în fiecare dimineață, pentru o lună de zile.2. Electricianul a acceptat să nu ne decupleze încă de la curent, abia după ce i-am aplicat cea de-a șaptea sărutare înfocată (pe ureche) și l-am mângâiat zece minute într-un anumit loc.3. Proprietarul vine în fiecare zi și cere două - trei sărutări de consolare în loc de chirie, în plus, m-a anunțat că de luna viitoare va trebui să i le aplic într-o zonă mai sensibilă, înțelegi ce vrea să zică, da?4. Patronul supermarketului nu a acceptat numai sărutări înfocate, astfel că a trebuit să-i ofer și alte chestii negre și fierbinți (nu cafea, că nu mai avem).5. Pe mărunțișuri am mai cheltuit 40 de sărutări înfocate plus mângâieri. Nu-ți face griji pentru mine, mi-au mai rămas vreo 35 de săruturi și sper să mă descurc luna aceasta. Pot să-mi fac planul de cheltuieli și pentru luna viitoare la fel?Te rog, sfătuiește-mă câte să dau la revizia mașinii?!Cu drag, Iubirea ta!