Soacră, soacră, poamă acră

Ştire online publicată Miercuri, 11 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean păștea oile pe un câmp însoțit de soacra sa. La un moment dat se iscă o furtună cu fulgere. Primul fulger lovește o oaie.Ardeleanul: - No așe, mă, no așe !Al doilea fulger lovește o altă oaie.Ardeleanul: - No așe, mă, no așe!Al treilea fulger o lovește pe soacră.Ardeleanu: - Așe, mă, așe!