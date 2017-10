Soacra şi prezervativul

Soacra și prezervativul

Eram fericit. Eram împreună cu prietena mea de peste un an, așa că ne-am hotărât să ne căsătorim. Părinții mei ne-au ajutat în toate privințele, prietenii m-au încurajat, iar prietena? Era un vis!Era un singur lucru care nu-mi dădea pace, chiar deloc, și acela era viitoarea soacră. Era o femeie de carieră, deșteaptă, dar în primul rând, frumoasă și sexy, care câteodată flirta cu mine, chiar pe față, și mă făcea să mă simt prost.Într-o zi, m-a sunat și m-a chemat pe la ea, să verific invitațiile. Așa că m-am dus. Era singură și când am ajuns, mi-a șoptit că în curând am să mă căsătoresc și că avea sentimente și dorințe față de mine pe care nu le putea trece cu vederea. Așa că înainte de a mă căsători și a îmi da binecuvântarea, ea vrea să facă dragoste cu mine numai o dată.Ce puteam spune? Eram șocat și nu puteam spune un cuvânt. Ea a mai adăugat că se va duce în dormitor și, dacă mă simt în stare, să mă duc și eu. Priveam fermecătorul ei corp cum se îndepărta de mine. Am stat pironit un moment, iar apoi m-am întors și m-am îndreptat spre ușa de la intrare... am deschis-o și am ieșit afară.Acolo, soțul ei (viitorul meu socru) stătea cu pușca în mână și cu lacrimi în ochi, m-a îmbrățișat și mi-a zis că sunt foarte fericiți, că am trecut micul lor test. Nu-și puteau dori un alt bărbat pentru fata lor. „Bun venit în familie”, mi-au zis. Atunci mi s-au înmuiat picioarele și am mai învățat încă o lecție importantă: ține-ți tot timpul prezervativele în mașină!