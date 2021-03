Ginerele foarte suspicios, acceptă invitația. Pe masă e bogăție: diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo trei feluri, deserturi, bere rece, vin... La un moment dat soacra iese la bucătărie.Ginerele apucă o bucățică de carne şi i-o dă pisicii.Asta după două-trei crampe cade țeapănă sub masă.Nervos, apucă o cratiță goală şi când intră soacra îi trage una de o lasă lată pe jos.La care pisica de sub masă zice:- Uraaaa! Am reușit să scap de babă!