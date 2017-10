SMS-ul buclucaş...

SMS-ul buclucaș...

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vărul celei mai bune prietene era îndrăgostit de mine, dar mie nu-mi plăcea de el deloc, deși era un băiat bun. Tocmai de aia n-am avut inima să-l refuz când, plin de emoții, m-a invitat la o cafea. Acolo, plictiseală mare. Mi-a povestit despre pești și pescuit, despre copilăria lui la țară... nu știam cum să scap mai repede.Pe sub masă, îi dau SMS prietenei mele: „Dacă mai stau cu văru-tău zece minute, înnebunesc!”. Imediat sună telefonul lui. „Am primit un mesaj”, zice. Mi-am dat seama imediat ce făcusem și am înlemnit. El s-a făcut alb ca varul. Evident, îi trimisesem mesajul lui, din greșeală, fiindcă mă chinuiam să-l scriu așa încât să nu se prindă și n-am fost atentă la ce fac. Pur și simplu n-am știut cum să reacționez și am plecat fără să zic nimic. I-am trimis scuze prin prietena mea, dar n-am avut curajul să vorbesc cu el față în față...(textehaioase.ro)