Sinistraţi fără internet. Se acceptă donaţii porno

Sinistrați fără internet. Se acceptă donații porno

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de tineri din Sectorul 3 se cred sinistrați… fiindcă nu mai au Internet de trei zile.Rămași fără internet de câteva zile, abandonați de providerii de net și fără vreo speranță de reconectare, oamenii din blocurile D7 și D11 din Titan au ajuns la capătul răbdării. Un tânăr sinistrat ne explică drama sa.„Eu și fratele meu stăm în casă fără internet, ca animalele. Suntem total rupți de lume, o să ajungem să ne jucăm între noi, sau gen. Eu n-am mai văzut un filmuleț cu pisici haioase de nu mai știu când, frate-miu n-a mai tras un torent de marți. Noroc că mai aveam ceva pornet tras pe hard, dar și ăla e pe terminate, că am fost doi pe el.”Un alt locatar din blocul fără internet crede că este doar vina autorităților, care nu le asigură tinerilor condiții decente de mess.„Când am văzut că nu-mi încarcă pagina am zis lol, dar au mai trecut cinci minute și eu tot offline eram. Sunt disperat, wtf, am prieteni despre care nu mai știu nimic de zile în șir. Primesc telefoane de la prieteni care îmi povestesc ce-a mai apărut pe facebook. Nu pot să zic decât L”.Oamenii au fost impresionați de drama acestor tineri lipsiți de internet și au pornit deja o campanie de donații wireless, pentru că pot fi configurate foarte ușor. În plus, oricine are prin casă un CD cu un pornache pe care nu îl mai folosește este rugat să-l doneze celor care au nevoie de el.