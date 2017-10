Sfaturi pentru sexul pe vreme caniculară

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Si ce daca e cald afara? Asta nu ar trebui sa te tina departe de actiune, in nici un caz… Site ul Cosmopolitan.co.uk vine cu un top 5 sfaturi de care sa te ajuti pe vreme caniculara. Pune-le in aplicare atunci cand ai chef sa faci sex.1. Incetineste ritmul si incearca sa faci miscari sau scheme care necesita un minimum de energie.2. Incearca sexul sub dus sau, si mai bine, mergeti pe iarba, in gradina din spatele casei.3. Mai ales daca nu incercati asta des, sexul pe capota masinii in mod sigur o sa va placa.4. Natura cu tot ce ofera ea este un loc minunat pentru sex, mai ales pe canicula: tufisurile, iarba netunsa sau alte locuri de genul acesta sunt perfecta pe vreme caniculara. Totusi, daca nu vreti sa fiti vazuti sau prinsi, cautati un loc ascuns, pe care nu l-a mai folosit nimeni, iar acolo, la umbra si racoare, va puteti face de cap, mai ales ca nu veti deranja pe nimeni.5. Referitor la pozitii, optati pentru pozitiile din picioare, mai ales daca sunteti in aer liber, fiindca e cel mai usor sa iesiti rapid din ele in cazul in care se apropie cineva. Stai aplecata si tine-te de ceva, in timp ce el te penetreaza pe la spate. Din pozitia asta va puteti ridica foarte repede amandoi si in plus e o pozitie minunata pentru stimularea peretelui frontal vaginal.