Sexy, blondă, vreau să devin poliţistă!

Sexy, blondă, vreau să devin polițistă!

Ştire online publicată Luni, 22 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trei blonde ce doreau să devină detectivi s-au prezentat la examen la academia de poliție. Examinatorul le arată o fotografie a unui suspect, și ca să le testeze puterea de observație, le întreabă cum anume îl vor recunoaște pentru a-l aresta.Prima blondă:- Aaa, e ușor! Suspectul are doar un ochi!- Asta pentru că fotografia e din profil, răspunde enervat examinatorul.Se duce la cea de a doua blondă, îi arată poza și o întreabă cum recunoaște suspectul. Tipa zâmbește încrezătoare și spune:- Ce simplu! Suspectul are doar o ureche!- Ce e cu voi două?! Nu vedeți că poza e din profil?! Normal că se văd doar un ochi și o ureche.Supărat, examinatorul se îndreaptă spre cea de a treia blondă și o întrebă:- Spune-mi cum anume poți recunoaște suspectul din poză? Și te rog să te gândești foarte bine înainte de a răspunde.Blonda luă fotografia și se uită foarte atent la ea timp de câteva momente după care răspunde:- Suspectul poartă lentile de contact.- Da? Interesant… Nu știam! Așteaptă până verific în dosarul său!După ce se uită în dosarul infractorului, examinatorul se întoarce și spune:- Extraordinar! Este corect! Cum ai ajuns la concluzia aceas-ta?- Simplu! Suspectul nu poate purta ochelari pentru că are doar un ochi și o ureche.