Sex sau treabă prin casă?

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip vine la muncă și povestește colegilor săi:- Am agățat ieri o bucățică și m-a invitat la ea acasă. Nici nu am apucat să mă apuc de ea că dintr-odată sună soțul ei la ușă. Ea îmi spune: „Ia fierul de călcat și calcă hainele”. Am călcat o grămadă de albituri.Unul dintre colegi începe să râdă isteric:- Bă, ai fost pe Strada Speranței, numărul 3, apartamentul 10?- Da.- Eu alaltăieri am fost acolo și o zi întreagă am spălat rufe!