Sex cu tupeu, în casa soţiei

Sex cu tupeu, în casa soției

Ştire online publicată Luni, 23 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Am agățat o tipă și am adus-o aseară la mine acasă.- De ce sunt toate fotografiile astea întoarse cu spatele? mă întreabă ea foarte confuză.- Sunt fotografiile soției mele, i-am răspuns simplu. Numai că este prea dureros să le pot privi.- Oh, îmi pare foarte rău, n-am știut… se bâlbâi ea. Cum s-a întâmplat, dacă nu te superi?- S-a întâmplat că… ambii ei părinți au fost urâți!