Sex cu nevasta în parc sub ochii poliţistului

Sex cu nevasta în parc sub ochii polițistului

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip agață o gagică și, ne-având unde s-o ducă, o duce în boscheții din parcul apropiat. Fără prea multe ezitări, se apucă și fac sex cu năduf. Gagica:- Mai vreau!O mai fac o dată, dar la final tipa vine cu aceeași solicitare... Mai repetă bietul om treaba de încă 4-5 ori, cu același rezultat! De-abia ținându-se pe picioare, îi zice să-l lase, să facă pe alee un tur, două, să mai respire și se va întoarce să o ia de la capăt. Pe aleile de noapte, pustii, ale parcului zărește un trecător singuratic:- Omule, stai puțin să-ți spun ceva. Uite, am cunoscut o tipă, am venit cu ea până aici, am făcut treaba de 6 ori... nu mai pot, ajută-mă, vino tu în locul meu, că tot e întuneric și nu se prinde... Nu te superi, așa, ca între bărbați.- E bună gagica?- Bună, bună și știe și de toate...Se duce trecătorul în boscheți, se pune temeinic pe treabă, când apare un polițist cu o lanternă:- Aaaa... v-am prins... Ce faci aici?- Păi... fac sex cu nevasta...- A, scuzați... n-am știut...- Păi... nici eu până n-ați aprins lanterna...