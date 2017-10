Sex, bomboane şi o pedeapsă

Sex, bomboane și o pedeapsă

Un popă avea o problemă de rezolvat și atunci îl roagă pe un prieten să îi țină locul la spovedanie.- Părinte, eu nu știu, n-am făcut în viața mea așa ceva. Cum să știu eu, pentru fiecare păcat, ce pedeapsă să dau.- Uite aici, îți dau o carte, în ea ai toate păcatele posibile și pedepsele corespunzătoare.În sfârșit, vine ziua cu pricina și bărbatul se bagă în cămăruță așteptând primul păcătos. Intră primul și zice:- Părinte, am păcătuit! Am dorit moartea cuiva...Se uită omul în cartea dată de preot, găsește la rubrica respectivă pedeapsa:- Trei zile să ții post negru și Dumnezeu te va ierta.Mai vine unu’:- Părinte, am păcătuit! Am furat din casa unui prieten...Se uită el în carte, găsește pedeapsa:- Cinci zile să faci mătănii de trei ori pe zi și Dumnezeu te va ierta.Deodată se aud niște tocuri prin biserică, o gagică tare vine întins către amvon. Intră și spune:- Părinte, am păcătuit! Am făcut sex, deși nu sunt măritată.Caută omul în carte, răsfoiește, nimic. O mai ia o dată de la capăt... nimic. Nicăieri nu scria „sex”. Disperat, deschide ușa la amvon și îl vede pe un băiat care își făcea veacul pe acolo, măturând de zor. Șoptind, îi spune:- Hei, spune-mi și mie, ce dă părintele de obicei pentru sex?La care băiatul, imperturbabil, răspunde:- Două bomboane cu mentă.